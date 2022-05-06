جامعة الإسكندرية تتقدم في تصنيف سيماجو

أظهرت نتائج تصنيف سيماجو ‏(Scimago‏) الإسباني للمراكز البحثية لعام 2022، والخاص بنشر الأبحاث العلمية في المجلات المفهرسة عالمياً، قفز جامعة الإسكندرية 44 مركزاً ‏عالمياً عن العام الماضي، لتصبح في المرتبة 593 من 8084 مؤسسة تعليمية وبحثية على ‏مستوى العالم، أي في أعلى 7% من هذه القائمة، وجاءت جامعة الإسكندرية فى الترتيب الخامس محلياً في قائمة ضمت 70 جامعة ومركز بحثى على مستوى مصر.

تصنيف Scimago‏

جدير بالذكر أن تصنيف Scimago‏ الإسباني هو تصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، ويأتي بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمى ومؤشر سيماجو للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية، ويهدف إلى خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية.

قفزة في تصنيف جامعة الإسكندرية

وأظهرت نتائج التصنيف أظهرت تميز جامعة الإسكندرية فى الإبتكار innovation حيث قفز ترتيبها إلى 381 بعد أن كان 455 فى العام الماضى، كما جاءت أبحاث جامعة الإسكندرية فى مجالات الرياضيات، والهندسة، وطب الأسنان، والكيمياء الحيوية، وعلوم الجينات، والبيولوجيا الجزيئية، والطب البيطري، فى مراكز متقدمة ضمن التصنيف.

مركز جامعة الإسكندرية في التصنيف البريطاني

ويأتي ذلك بعدما وضع تصنيف‎ QS ‎ البريطاني، جامعة الإسكندرية، بالتخصصات لعام 2022 في المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 323 عالمياً في تخصص ‏الهندسة والتكنولوجيا.

ذلك التصنيف الذي أظهر تميز الجامعة في الترتيب عالمياً في تخصص هندسة ‏البترول حيث شغلت الترتيب 51– 100، وفي الهندسة المدنية 150–200، وفي الهندسة ‏الكهربية والإلكترونية 151– 200، وفي الهندسة الميكانيكية 301– 350، وفي الهندسة ‏الكيميائية351- 400.