فرح الديباني تُحيى حفل مكتبة الإسكندرية في عيدها العشرين.. 17 مايو القادم

أعلن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن المطربة المصرية فرح الديباني ستُحيى حفل مكتبة الإسكندرية، يوم 17 مايو القادم.

وقال «الفقي» إن «الديباني» أبلغته أنها تأمل أن تغني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها مدينه لمكتبة الإسكندرية، ولذلك فإنها سوف تحيى الحفل العشرين للمكتبة.

وأحيت المطربة المصرية فرح الديباني حفل فوز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية، حيث أدت النشيد الوطني الفرنسي أمام الجمهور وبحضور الرئيس المنتخب.

مسيرة الفنانة فرح الديباني

فرح الديبانى ولدت عام 1989 في الإسكندرية لعائلة من عشاق الموسيقى، التحقت بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية عام 2005، وفازت بالجائزة الأولى في مسابقة الغناء للمجلس الأعلى للثقافة المصرية عام 2007، ثم الجائزة الثانية في مسابقة Jungend Musiziert عام 2008.

في عام 2021 ، تمت دعوة ميزو سوبرانو للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس اليونسكو من خلال غناء «وحياة قلبي وأفراحه» لعبد الحليم حافظ التحقت بأوبرا باريس عام 2016، وهي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة، من أوبرا باريس في العام 2019، واختارتها مجلة عالم الاوبرا في المانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة وحصلت علي جائزة مؤسسة فاجنر وغنت علي خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية في برلين. وتم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ لمشوارها الفنى الحافل بالنجاحات.

أنشطة مكتبة الإسكندرية

كانت مكتبة الإسكندرية قد أصدرت عددا خاصا عن فصول من تاريخ العمل الاهلي تمشيا مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الجاري عاما للمجتمع المدني، شمل توثيقا لمسيرة الجمعيات الأهلية علي مدار قرنين من الزمن، والعديد من المقالات وصور تنشر للمرة الأولى عن جهود المصريين في انشاء جمعيات اهلية تخدم غايات وتطلعات المجتمع في الرعاية الاجتماعية والثقافة والعلم والتنمية وحقوق الانسان.

ويشمل العدد العديد من الموضوعات عن تطور العمل الاهلي في القرنين الماضيين، وفلسفة العمل الخيري في الثقافة الشعبية المصرية، وتوثيقا لعدد من أهم الجمعيات في الخبرة المصرية مثل الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والجمعية الجغرافية والجمعية التاريخية، فضلا عن إلقاء الضوء علي الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية الآثار القبطية.