محافظ جنوب سيناء: لا تسريب لامتحانات الصف الثاني الثانوي العام

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بامتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022 التي تجري في مدارس المحافظة، موضحًا أنه تفقد لجنة مدرسة الزهور الثانوية للبنات بطور سيناء، وتابع امتحان الصف الثاني الثانوي مادة اللغة الإنجليزية، وأكد على حسن سير الامتحانات التي تجري على مستوى مدارس المحافظة.

وأضاف المحافظ في تصريحاته لـ«الوطن» أن الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة الصفين الأول والثاني نجحوا في الدخول على المنصة الإلكترونيةـ ولم تتلق غرفة عمليات المحافظة أي شكوى.

لا تسريب للامتحانات

وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد تسريب للامتحانات سواء الشهادة الإعدادية أو المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن نسبة تسجيل الطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالنسبة للدخول علي المنصة الإلكترونية 100%، وجميع الطلاب يؤدون الامتحان ورقيًا وإلكترونيًا دون صعوبة.

وأشار إلى أن دخول الطلاب يبدأ في الأوقات الرسمية المحددة لكل مرحلة، موضحًا أن غرفة عمليات الامتحانات لم تتلق أي شكاوي حتى الآن بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية أو الثانوي العام، والامتحان تسير بصورة طبيعية في كل اللجان بالمدن.

وأكد أن عمليات تصحيح الشهادة الإعدادية بدأت بالفعل، وسوف يتم إعلان النتيجة نهاية الشهر الجاري.

امتحانات الدبلومات الفنية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل، طبقًا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه جرى عقد اجتماع تنسيقي الأسبوع الماضي مع كافة الجهات، لتوحيد منظومة العمل، وجرى التأكد من جاهزية اللجان والاستراحات في المدن.

وقال إنه طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جرى توزيع الطلاب طبقا للكثافة، واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة التأمين مع ديوان عام المحافظة ومديرية أمن جنوب سيناء ومديريات الصحة والإسعاف وهيئة التأمين الصحي، ومديرية التموين وقطاع الكهرباء وقطاع المياه والصرف الصحي، ومديرية الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والحملة الميكانيكية.