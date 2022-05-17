التعليم تفتح تحقيقا عاجلا في «تسريب جبر وإحصاء» الشهادة الإعدادية

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة تفتح تحقيقا في تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية قبل بدء الامتحان بأكثر من ساعتين، للتأكد من صحة الأسئلة المتداولة صباح اليوم، وتلك الموجودة مع الطلاب في اللجان الامتحانية.

رصد الأسئلة المتداولة للتأكد منها

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الغرفة المركزية في وزارة التربية والتعليم، والمكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، رصدت جميع الأوراق المتداولة لامتحان الجبر والإحصاء، للتأكد منها بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعي امتحان مادة الجبر والاحصاء بمحافظة الجيزة للتأكد من صحته.

طلاب تانية ثانوي يؤدون امتحان الإنجليزي ورقيا وإلكترونيا

وفي سياق آخر، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة اللغة الإنجليزية ورقيا وإلكترونيا، داخل لجان امتحانية في مدارس الجمهورية، وسط إجراءات احترازية ووقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الصف الثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة، تكون خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة، يلتحق طلابها على المدارس المجهزة، ويُعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وأكدت الوزارة، السماح لطلاب تانية ثانوي بالكتابة في ورقة المفاهيم كمسودة بعد تسلميها للطلاب مع بداية اللجنة مع ورقة الأسئلة بامتحان الإنجليزي.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو2022: امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو2022: امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو 2022: امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.