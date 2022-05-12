«تعليم جنوب سيناء»: تسليم أوراق إجابة الشهادة الإعدادية للمدارس

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، انتهاء امتحانات النقل لجميع الصفوف اليوم الخميس، موضحًا أنه جرى إرسال كشوف أسماء مراقبي وملاحظي الشهادة الإعدادية إلى الإدارات التعليمية التي وزعتها على المدارس.

وقال «عقل» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إنه جرى عقد اجتماع مع كل مديري الإدارات التعليمية، ووضع ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية التي تنطلق السبت المقبل على مستوى مدارس المحافظة، مشيرًَا إلى أنه جرى تعقيم كل اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

3345 طالبا وطالبة مقيدين في الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن إجمالي الطلاب والطالبات المقيدين في الشهادة الإعدادية 3345 طالبا وطالبة، موزعين على 50 لجنة على مستوى المدارس بالمدن المختلفة، مشيرًا إلى أنه جرى توزيع الأوراق على جميع المدارس، قبل انطلاق الامتحانات.

والأسئلة سيجري توزيعها يوميا على المدارس من خلال لجان توزيع الأسئلة الخاصة بكل إدارة تعليمية، وتم تشكيل مركزا لتوزيع الأسئلة في كل إدارة تعليمية، مؤكدًا أن التوزيع يجري في سرية وتحت حراسة الشرطة، كما جرى تخصيص زائرة صحية لكل مدرسة وسيارات إسعاف أمام اللجان للتدخل في حالة أي طارئ، وشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيع بالاسم الثلاثي على الأوراق وتوفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان.

إعلان النتيجة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات

وأكد «عقل» أن امتحانات النقل يُجرى تصحيحها داخل كل مدرسة، وستعلن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والجمع ورصد الدرجات للعام الدراسي 2021/2022 واعتمادها من اللواء خالد فودة محافظ جنوب، مشيرًا إلى أن تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية يبدا في مركز التصحيح الموجود داخل كل إدارة تعليمية، حيث جرى تخصيص مدرسة لتكون مركزًا لجمع وتصحيح أوراق الإجابة.