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السيسي يستقبل رئيس وزراء لبنان بمنتدى شباب العالم

كتب:

محمد عزالدين
11:01 ص | الإثنين 10 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اللبناني

الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اللبناني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينته، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقرينته، وذلك لحضور افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، إذ التقطوا صورة تذكارية.

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع نجيب ميقاتي

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، قبل قليل، إلى قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، لحضور فعاليات الحفل الافتتاحي.

الجائحة ضمن أبرز قضايا النسخة الرابعة لمنتدى الشباب

وتضم النسخة الرابعة من المنتدى، العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

وتقدم «الوطن» بث مباشر لمتابعيها وقرائها لمتابعة فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى.

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