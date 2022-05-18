اليوم.. طلاب ثالثة إعدادي يؤدون امتحان الهندسة ورقيا في المدارس

يؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي، بمحافظة الجيزة، امتحان مادة الهندسة ورقياً في المدارس في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، وتم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات سواء بتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يراعي تحقيق التباعد الاجتماعي، أو طباعة أسئلة الامتحانات التي وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

منع دخول الهاتف المحمول للجنة الامتحانية أو الكتاب المدرسي

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الامتحان يعقد ورقياً مثلما كانت عليه الامتحانات قبل جائحة كورونا، موضحاً أن المديرية وضعت الأسئلة وفق المواصفات الفنية، والأسئلة تركز على الفهم، ويتم إرسال تعليمات مشددة للمدارس بمنع دخول الهاتف المحمول للجنة الامتحانية أو الكتاب المدرسي.

توفير موجه مقيم بكل لجنة وذلك لمتابعة سير الامتحانات

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن الامتحان يعقد في لجان مؤمَّنة، وغير مسموح لأي طالب بدخول الامتحان بأي جهاز إلكتروني، موضحاً أنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية لمواجهة كورونا وتوفير موجه مقيم بكل لجنة وذلك لمتابعة سير الامتحانات.

ونوه بأن الامتحانات تضاف لمجموع الطالب وعلى أساسها يتم التنسيق للمرحلة الأعلى، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للتدريب على نمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

إعلان نتيجة الامتحانات عقب اعتمادها من محافظ الجيزة

ويؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية، ورقياً في المدارس في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً، وسيتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني كاملة عقب مراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب واعتمادها من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.