«تعليم الجيزة» نسبة تمكين طلاب الثانوية في الامتحانات 100%

أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنه بلغ إجمالي عدد المتقدمين من الطلاب لامتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية 183516 طالب وطالبة بنسبة حضور 98% موزعين على 689 لجنة بمدارس تعليم الجيزة، وكان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية ولم ترد أي شكاوى من الطلاب.

موجه مقيم داخل اللجان

وأضاف في بيان له، أنه في المرحلة الثانوية أدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا إلكترونيا، وبلغ إجمالي المقيدين للفترة الأولى صباحي 66953 طالبا وطالبة وبنسبة تمكين 99.98% والفترة الثانية مسائي 6691 طالبا وطالبة وبنسبة تمكين 100%.

ونوه إلى أنه تابع جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات، مشددا على مديري الإدارات التعليمية بحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، وأكد تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان.

غير مسموح لأي طالب بدخول الامتحان سواء بكتاب المدرسة أو الهاتف المحمول

وأضاف أن الامتحان عقد في لجان مؤمنة ووسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه غير مسموح لأي طالب بدخول الامتحان سواء بكتاب المدرسة أو الهاتف المحمول أو أي مذكرات خارجية.

وأكد محمد علاء، طالب بالصف الثالث الإعدادي، أن الامتحان جاء في مستوى متوسط، موضحا أن القطعة بها المفاهيم الجديدة لكن مستوى الامتحان بشكل عام متوسط، والوقت المخصص للإجابة مناسب إلى حد ما.

وأضاف «علاء» لـ«الوطن»، أن الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي، وأسئلة الأكمل تحتاج إلى طالب فاهم معاني الكلمات بشكل جيد، مشيراً إلى أن الامتحانات حتى الآن تسير بصورة منتظمة.