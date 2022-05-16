«عمليات التعليم»: لم نرصد إصابات بكورونا بين الطلاب خلال الامتحانات

أكد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنّ الامتحانات الخاصة بطلاب النقل، سارت بصورة منتظمة وطبيعية، ومنها الرابع الابتدائي والسادس الابتدائي والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، إضافة إلى أنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تسير بشكل منضبط دون مشاكل، وجميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

لا إصابات بكورونا بين الطلاب خلال الامتحانات

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لم تتلقي أي إخطارات من المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تفيد بوجود حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الامتحانات صفوف النقل، لافتا إلى أنّ جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، والطلاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحانات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

قياس حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات

وأضاف المصدر، أنّ هناك تعليمات مشددة في المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم قبل تأدية الامتحانات، مؤكدا أنّ جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير سلبي على سير الامتحانات، التي تسير بشكل منضبط ومنتظم دون مشكلات.

وزير التعليم: لا يوجد أسئلة معقدة في الامتحانات

ومن جهته، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات تسير بشكل منتظم دون معوقات تؤثر على سيرها، وجميع أسئلة الامتحانات من داخل المناهج ولا يوجد أسئلة معقدة.