تداول امتحان مادة الجبر لطلاب الصف الثالث الإعدادي في الجيزة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ذكرت أنّها لامتحان مادة الجبر لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة، والذي يعقد اليوم ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة جيدا ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا، كتعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية.

في حالة ثبوت صحة التسريب سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية

وجاءت الصور المتداولة عقب انطلاق الامتحان بوقت قليل، وجرى تداول أسئلة وإجابات على أنّها لامتحان عبر تليجرام وفيس بوك.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنّه جار حاليا متابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق منه، وحال ثبوت صحة التسريب من قبل أي طالب أو مسؤول في أي مدرسة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تصل إلى الحرمان من الامتحان.

لا شكاوى من قبل الطلاب بشأن أسئلة الامتحان

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الامتحان حتى الآن يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب بشأن أسئلة الامتحان، موضحا أنّ الورقة الامتحانية وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تشمل أسئلة تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ونوه المصدر بأنّه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، للوقوف على سير العملية الامتحانية، مشيرا إلى أنّه يتم تصحيح الامتحانات أولا بأول ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وأكد المصدر، أنّه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة عدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول، ويتم تفتيش الطالب للتأكد من عدم وجود أي جهاز إلكتروني أو هاتف محمول معه.