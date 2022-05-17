برنامج «فوتوشوب» يكشف تفاصيل اختلاس موظف مصروفات مدرسية بالجيزة

ضبطت مباحث الأموال العامة موظف بمدرسة في محافظة الجيزة، بتهمة اختلاس مصروفات المدرسة، عهدته، بعد تحصيلها من أولياء الامور ثم استولى على المبالغ لنفسه.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة أنّ المتهم استعان ببرنامج الفوتوشوب لتزوير إيصالات التوريد للبنك، وقدمها إلى إدارة المدرسة وحصل على إيصالات تفيد تسوية المبالغ التي قام باختلاسها.

بلاغ المدرسة

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولي إحدى إدارات التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قيام موظف بإحدى المدارس، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة باختلاس مبالغ مالية من عهدته.

إيصالات مزورة

وتوصلت التحريات لصحة الواقعة وقيام المتهم باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بتحصيل مستحقات المدرسة محل عمله من أولياء أمور الطلبة، بموجب إيصالات سداد يتم تحصيلها بمعرفته، وعدم قيامه بتوريدها لحساب المدرسة في أحد البنوك واختلاس تلك المبالغ لنفسه، وإمعاناً في إخفاء جريمته زور إيصالات توريد منسوب صدورها للبنك المشار إليه تفيد على خلاف الحقيقة توريد تلك المبالغ لحساب المدرسة، وتمكن بموجب ذلك من الحصول على إيصالات تفيد قيامه بتوريد تلك المبالغ لتسوية المبالغ المختلسة مستندياً بدفاتر المدرسة.

برنامج الفوتوشوب

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى تزوير إيصالات التوريد المنسوبة للبنك عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة الفوتوشوب وتحميلها على هاتفه المحمول وطباعتها بأحد مقاهي الإنترنت بمنطقة سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.