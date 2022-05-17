مشيرة خطاب تدعو لـ«حوار وطني» في المدارس: يجب الاستماع لآراء الأطفال

أكدت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإطار القانوني المصري الذي يحمي حقوق الطفل يواكب أرقى المعايير العالمية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن تمتع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالوضعية الدستورية من شأنه تعزيز إنفاذ القانون بما يكفل حماية القضاء على التسرب من التعليم وضبط الزيادة السكانية، ومن شأنه حماية حقوق الأطفال من الفئات الأكثر تعرضا للخطر ويعظم استفادة المواطنين من ثمار التنمية والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع ويفخر بها المصريون اليوم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل عقدها المجلس القومي للأمومة والطفولة لمتابعة الخطة الوطنية 2018-2022.

مشيرة خطاب: مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل

وفي ذات السياق، أشارت خطاب إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل واستضافت القمة العالمية الأولى للطفل.

وأشادت بخبرة المجلس القومي للأمومة والطفولة في مجالات عدة منها المدارس الصديقة للفتاة باعتبارها تجربة رائعة في التعلم النشط جيد التوعية، وخطوط «نجدة الطفل ـ الأطفال ذوي الإعاقة ـ المشورة الأسرية»، ونوهت لأهمية الاستفادة من هذه الخبرة.

خطاب تعرب عن أملها في بداية الحوار بالمدارس

وشددت خطاب على الدور الحيوي للمجلس القومي للأمومة والطفولة في تنفيذ دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، وأعربت عن أملها في بدء حوار في المدارس مع الحرص على الاستماع لآراء الأطفال وإيلاء كل الاهتمام لهذه الآراء عند اتخاذ القرارات المؤثرة على حياة الطفل.

الجدير بالذكر أنه يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ضمن خطة العمل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.