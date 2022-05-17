أول تعليق من سائق قطار «واقعة العلمين»: «القضبان مستقيم وساعدنا في وضوح الرؤية»

في واقعة جديدة باتت مكررة على الرغم من تحذيرات الحكومة وهيئة السكك الحديدية من تلك الوقائع، تمكنا خالد جمال الدين قائد القطار رقم 1209 ومساعده حجازي شحاتة عبدالعزيز، من تفادي كارثة كبيرة بمحافظة مطروح بسبب سيارة نقل تعطلت على قضبان السكة الحديد.

وقال حجازي شحاتة عبدالعزيز مساعد قائد قطار العلمين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كان يسير بالقطار على السرعة المقررة له من قبل هيئة السكة الحديد، وتفاجأ قائد القطار ومساعده بوجود سيارة نقل عالقة على المزلقان، فأسرع «حجازي» بمسك الرباط لإيقاف القطار وتفادي الأزمة، مضيفًا أنه من حسن الحظ أن شريط السكة كان مستقيمًا وليس منحنيًا؛ لأنه عند استقامته يساهم في وضوح الرؤية بشكل جيد عكس المنحني.

وأضاف «شحاتة» أن رحلة قطار العلمين كانت منطلقة من محطة مطروح لمحرم بيه حتى القاهرة، وعند وصول القطار ما بين العلمين ومنطقة العُميد، وجد سائقيه أمامهما عربة نقل على قضبان السكة الحديد، وعند الاستطاعة بتهدئة القطار، توجه مساعد قائد القطار لسائق العربة النقل من أجل توبيخه وإلقاء اللوم عليه؛ لأن بسبب تلك الأفعال من الممكن إهدار أرواح العديد من المواطنين.

تدخل الشرطة بإزالة السيارة من على القضبان

ولفت مساعد قائد القطار أن زميله وبعض الركاب حاولوا مساعدته من أجل عبور تلك الأزمة، لكن لم يتمكنوا من ذلك؛ نظرًا لكبر حجم السيارة، موضحًا أن الشرطة تدخلت بمرور العربة النقل من على قضبان السكة الحديد عن طريق أحد المعدات الثقيلة، وتحفظت على السيارة النقل وسائقها.

تحذيرات «السكة الحديد» لسائقي المركبات

حرصت هيئة السكك الحديدية على تحذير سائقي السيارات والمواطنين، بأن من لا يلتزام بقواعد المرور خلال عبور مزلقانات السكك الحديدية سيتسبب في عواقب كبيرة، وحدوث العديد من الكوارث ويعرض حياة المواطنين للخطر والهلاك، وأن لا بد من إلتزام سائقي السيارات بإلتزام السرعة المحددة عند عبور المزلقانات.