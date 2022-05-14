«السكة الحديد» تخفض سرعات القطارات على خط الصعيد لمدة 5 أيام

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء تخفيض سرعة القطارات بين محطتي مطاي وسمالوط على خط "القاهرة - السد العالي"، لمدة 5 أيام من يوم 13 مايو الجاري وحتى 18 من نفس الشهر، وذلك ضمن مشروع التوسعة السطحية لمداخل ومخارج المزلقانات، مشيرة إلى أنها تواصل العمل على تنفيذ جميع المشروعات التى تعمل على تطوير منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.

تخفيض سرعات القطارات على خط الصعيد لمدة 5 أيام

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنه سيتم تخفيض سرعات القطارات لمدة 5 أيام من الساعة 7 ص يوم 13 مايو وحتى الساعة 7 يوم 18 من الشهر الجاري، لافتا إلى أن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث السكك الحديدية بتكلفة 200 مليار جنيه، من خلال تحديث نظم كهرباة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث أسطول القطارات القديمة بآخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.

إجراءات صارمة ضد كورونا

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن السكة الحديد، تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على ألزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.

ليس لدينا قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تأخيرات القطارات ستنتهي قريبا، وتحديدا عقب انتهاء تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وتحديث السكة الحديد، مشيرا إلى أن الهيئة ليس لديها أى قطار قديم يعمل على قضبان السكك الحديدية، وأن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط جديدة وآخرى محدثة.