مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 -5-2022 في محافظات مصر

تواصل هيئة المساحة المصرية، وبشكل يومي نشر مواعيد ومواقيت الصلاة في جميع مدن ومحافظات مصر، في إطار الخدمات المتعددة التي تقدمها هيئة المساحة للجماهير المصرية.

وتمثل مواقيت الصلاة، عامل اهتمام لدى شريحة كبيرة من المواطنين، الذين يحرصون على المحافظة على مواعيد ومواقيت الصلاة وأداء الفروض في أوقاتها.

ونوضح من خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو من عام 2022، حسب الموقع الرسمي لهيئة المساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:19 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.44 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:20 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:52 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:29 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:39 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:29 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:19 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:35 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:0 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

موعد أذان الفجر: الساعة 03:17 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:47 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:17 مساءً.