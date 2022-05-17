مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-5-2022 في محافظات مصر

دائما تنشر الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، لإرشاد الناس والتيسير عليهم لمعرفة مواعيد أداء الفروض الخمسة في أوقاتها المحددة وفق لكل محافظة ومدينة.

ونوضح من خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو من عام 2022، والتي نوه عنها الموقع الرسمي لهيئة المساحة المصرية في عدد من مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:20 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.41 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:22 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:50 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:31 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:37 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:28 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:48صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:17 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:33 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

-موعد أذان الفجر: الساعة 03:19 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:45 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:15 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفيما يلي نستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية:

مواقيت الصلاة في دبي

- أذان الفجر: الساعة 04:06 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:15 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 3:42 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:57 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:10 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:18 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:43 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:59 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:29 مساءً.