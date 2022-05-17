انتظام عملية الانتخابات في جولة الإعادة بنقابة شمال الجيزة

انطلقت منذ التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات الإعادة لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية، لعدم اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات التي تم إجراؤها في 10 مايو الجاري، وذلك عملًا بنص المادة 124 من قانون المحاماة .

بدأت العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحًا

وبدأت العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساء في (6) جزئيات مشكّلة للنقابة الفرعية، بواقع (22) لجنة فرعية، تحت إشراف قضائي كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، قد أعلنت في المرحلة الأولى للانتخابات على مقعد النقيب الفرعي التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الحضور 1674 عضوًا ناخبًا، من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بالنقابة الفرعية ويبلغون 13448 عضوًا.

تتم الانتخابات تحت إشراف الأمين العام

وأشارت اللجنة التي في بيانها الذي صدر عقب انتهاء عمليات التصويت، برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالعزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أنه لم يكتمل النصاب القانوني عملًا بنص المادة 124 من قانون المحاماة ومن ثم تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2022، حسب المواعيد التي تم تحديدها من اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أمين عام النقابة الأستاذ حسين الجمال.

وتأتي الانتخابات بإشراف الأمين العام، الأستاذ حسين الجمال، ووكيلي اللجنة المشرفة على الانتخابات الأستاذين عبدالحفيظ الروبي، ومحمود الداخلي، الأمين العام المساعد، وبرعاية الأستاذ مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام للمحامين.