ارتفاع قياسي في أسعار الفحم عالميا.. الطن بـ445 دولارًا

تعززت العقود الآجلة للفحم فوق علامة 445 دولارًا للطن من ذروتها القياسية، مدعومة بالطلب القوي المستمر على خلفية السوق المتشددة، إلى جانب الطلب المتزايد على توليد الطاقة مع استئناف النشاط الاقتصادي بعد الركود الناجم عن فيروس كورونا.

أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا

وأدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا في أواخر عام 2021 إلى زيادة استهلاك الفحم، علاوة على ذلك أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة المفروضة على موسكو، بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم من روسيا، إلى إلقاء سوق الطاقة العالمي في حالة من الفوضى.

في الوقت نفسه، شجعت أيضًا تغييرًا في التدفقات التجارية حيث سعى الاتحاد الأوروبي واليابان إلى إمدادات بديلة من أستراليا وكولومبيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

تاريخياً، وصل سعر طن الفحم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 435 دولاراً أمريكياً في مارس 2022، وسط توقعات أن يتم تداول الفحم عند 417.37 دولار أمريكي للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع الشهر المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات للمحللين أن يتم تداوله عند 499.90 في غضون 12 شهرًا.

الفحم هو الوقود الرئيسي المستخدم لتوليد الكهرباء

ويعد الفحم هو الوقود الرئيسي المستخدم لتوليد الكهرباء في جميع أنحاء العالم. أكبر منتج ومستهلك للفحم هي الصين، وتتاح العقود الآجلة للفحم للتداول في بورصة إنتركونتيننتال وبورصة نيويورك التجارية، ومن كبار المنتجين الآخرين: الولايات المتحدة والهند وأستراليا وإندونيسيا وروسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا وبولندا، وتضم قائمة أكبر مصدري الفحم دول: إندونيسيا وأستراليا وروسيا والولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب أفريقيا وكازاخستان.