قطع الكهرباء عن 13 منطقة في مغاغة غدا لإجراء أعمال الصيانة الدورية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق غدا السبت، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

مناطق انقطاع الكهرباء بمغاغة

وقالت الوحدة المحلية في بيان، إن المناطق التي سيجري قطع التيار الكهربائي عنها هي: منشية المصري، بنك مصر، شارعي المخازن والسلام، ميادين الحمامة، المحطة، كامل عبدالسميع، أبراج سامح عياد، الجالي، الحاج رمضان، المروة، أحمد بهجت والدكتور مراد.

وعقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للتعرف على مستجدات الأعمال والوقوف على المعوقات التي تواجه مسار التنمية الشامل.

متابعة مشروعات «حياة كريمة»

أشار المحافظ إلى أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي من أجل الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

ناقش المحافظ التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الخاصة، بقطاعي الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.