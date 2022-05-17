مصرع شخص في انقلاب سيارة نقل على طريق «نويبع - دهب»

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل، على الطريق الدولي «نويبع - دهب»، اليوم الثلاثاء، ونقل جثمان المتوفي إلى المستشفى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما صرحت بدفن الجثة.

انقلاب سيارة نقل بطريق نويبع

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة نويبع، يفيد بانقلاب سيارة نقل تحمل أرقام وحروف (6327 ق د ف)، على طريق الصاعدة بطريق نويبع، الرابط بين مدينتي نويبع ودهب، أسفر عن مصرع شخص يدعى رمضان محمد عبد الهادي سليمان، 29 سنة، من محافظة القليوبية.

انتقلت إلى موقع الحادث سيارتين إسعاف، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد، مدير فرع هيئة الإسعاف، ونقلت الجثة إلى المركز الحضري بمدينة دهب.

النيابة تطلب تحريات المباحث

وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة، وتسليمها لأهل المتوفي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير من المرور، لتحديد أسباب الحادث.

ورفعت السيارة من على الطريق، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، وتشغيل الطريق بين نويبع ومدينة دهب.

طريق الصاعدة

جدير بالذكر أن طريق الصاعدة الذي يربط بين مدينة نويبع ومدينة دهب بطول 20 كيلو متر، وهو عبارة عن منحدر شديد الخطورة، وجاري ازدواج الطريق الرابط بين كمين السعال حتى مدينة نويبع، لتقليل نسبة الحوادث.

وكان هذا الطريق يشهد وقوع حوادث متكررة، أودت بحياة كثير من المواطنين، وأسفرت عن إصابة المئات، وجاري الانتهاء من أعمال التطوير وافتتاح الطريق هذا العام، في احتفالات المحافظة بأعياد 6 أكتوبر، بعد استكمال ازواج الطريق وإنارة المكان.