عاجل .. «التعليم» تعلن رسميا تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية 202

علق أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، على تسريب امتحان مادة الجبر لطلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم، قائلا: «حدث خطأ من أحد المراكز الفرعية لإحدى الإدارات، وتم فتح المظروف قبل الموعد المحدد، ما تسبب في ظهور صورة على التواصل الاجتماعي».

إجراء عاجل من التعليم بعد تسريب «جبر الإعدادية»

وأضاف «سلومة» في تصريحات صحفية منذ قليل، أنّه جرى اتخاذ عدة إجراءات، ومنها فحص عينة عشوائية لبيان مدى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص نتيجة الخطأ، وإحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية لإعمال شؤونها، لتجاوز التعليمات المستديمة الخاصة بأعمال الامتحانات، على أن تتخذ قرارات حازمة فور فحص الموضوع.

تسريب الامتحانات

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قيل إنّها لامتحان مادة الجبر لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة، والذي يعقد اليوم ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة جيدا ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا، كتعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، وجاءت الصور المتداولة عقب انطلاق الامتحان بوقت قليل.