«زيلنيسكي»: التفاوض مع موسكو بيد بوتين.. ولم أتحدث معه منذ 2019

قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنيسكي، اليوم الاثنين، إنّ قرار التفاوض مع الجانب الروسي محصور بيد نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق تصريحاته لقناة "العربية"، مشيرًا إلى أن بوتين شن حربًا متكاملة وعنيفة على أوكرانيا، موضحًا أن أنّ حياد بلاده مرتبط أيضًا بمصير الأراضي المحتلة -على حد تعبيره-.

وأكد الرئيس الأوكراني أنّه لم يتحدث مع نظيره الروسي منذ نهاية عام 2019، ورفض توجيه أي رسالة للرئيس الروسي، موضحًا: «لا أريد حربًا مع روسيا، فأنا نفسي أنحدر من أسرة ناطقة باللغة الروسية».

احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة

وأشار زيلنيسكي إلى أنّ الروس قتلوا 900 شخص في بلدة أوكرانية صغيرة، مضيفًا: «لا يمكنني التغاضي عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة»، مؤكدًا استمرار الجيش الأوكراني في مقاومة ما وصفه بـ«العدو الروسي» حتى تتوقف العمليات العسكرية على بلاده.

روسيا تحاصر الموانئ الأوكرانية

ولفت «زيلنيسكي» أنّ صور الأقمار الصناعية أظهرت محاصرة السفن الروسية للموانئ الأوكرانية، نافيًا في الوقت نفسه أي مطامع للأوكرانيين في احتلال أي من الأراضي الروسية، مشددًا على أنّ كييف لا تخشى الوجود العسكري الروسي والانفصاليين في مولدوفا، موضحًا أن انفصاليي مولدوفا غير مدربين ويخشون مواجهة الجيش الأوكراني.