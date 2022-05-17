ارتفاع درجات الحرارة بالإسماعيلية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، مقارنة بالأيام الماضية، والتي شهدت استقرارا عند 28 درجة مئوية.

وسجلت الحرارة اليوم في الإسماعيلية، 30 درجة مئوية بارتفاع طفيف عن الأيام الماضية، والتي شهدت ارتفاعا في منتصف الأسبوع الماضي وصلت حتى 34 درجة.

الأرصاد: الخميس ذروة ارتفاع الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية بحسب بيانات رسمية، من ارتفاع درجات الحرارة الخميس المقبل، لتسجل 34 درجة في القاهرة الكبرى و42 درجة على جنوب الصعيد.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الجو في معظم البلاد اليوم معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وتابع البيان أنه من المتوقع وجود غطاء سحابي يعمل على تقليل سطوع أشعة الشمس وخاصة على شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء، مما يؤدي إلى تحسين الشعور بدرجة الحرارة، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية على كافة الأنحاء في الطرق الداخلية والطرق السريعة والصحراوية.

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في محافظة الإسماعيلية ومدن القناة، عن متابعة كافة الطرق وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط المحددة لضمان وصول السيارات في أسرع وقت حال حدوث أي طارئ.