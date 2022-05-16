طقس الإسماعيلية.. رياح باردة وانخفاض في درجة الحرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع هبوب رياح باردة على الأنحاء الشمالية من المحافظة وعلى الطرق السريعة والصحراوية.

واستقرت درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية عند 29 درجة مئوية في انخفاض طفيف عن الأيام الماضية والتي شهدت ارتفاعا في منتصف الأسبوع الماضي وصلت حتى 34 درجة.

الأرصاد: غيوم تغطي الشمس

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، إن معظم المحافظات تشهد غطاء سحابي كبير يقلل من فترات سطوع الشمس مع شعور أفضل بحالة الطقس بسبب نشاط الرياح على معظم الأنحاء خلال الأيام القادمة.

وأضاف «البيان» أنه تسود أجواء حارة نسبيا ودرجات حرارة تتجاوز 30 درجة بالكاد على القاهرة والوجه البحري، بينما شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتشهد معظم المحافظات طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تشهد القاهرة والوجه البحري طقسا لطيف ليلا، مائلا للبرودة على الأنحاء الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية، صباح اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية على كافة الأنحاء في الطرق الداخلية والطرق السريعة والصحراوية.

وفي السياق ذاته أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في محافظة الإسماعيلية ومدن القناة، عن متابعة كافة الطرق وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط المحددة لضمان وصول السيارات في أسرع وقت حال حدوث أي طارئ.