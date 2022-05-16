زحام شديد بين المواطنين أمام مديرية تموين الإسماعيلية لتحديث البطاقات

شهدت مديرية تموين الإسماعيلية لليوم الثاني على التوالي، زحامًا شديدًا من المواطنين الراغبين في تحديث بطاقات التموين الخاصة بهم، وإضافة أرقام الهواتف المحمولة.

واصطف المواطنون على البوابة الرئيسية للمديرية إضافة إلى مركز خدمة المواطنين داخل المديرية، وسط حالات من التدافع بين المواطنين بسبب أسبقية الدور.

مشادات بين المواطنين والموظفين

وشهد محيط مديرية تموين الإسماعيلية، مشادات بين المواطنين وعدد من الموظفين على البوابة الرئيسية للمديرية بسبب أسبقية الدور، الأمر الذي تطور إلى السب والقذف، واضطر أفراد من الشرطة ومباحث التموين، للتدخل لتهدئة الوضع أمام ديوان المديرية، وإعداد كشوف بأسماء المواطنين ومحاولة تنظيم عملية الدخول.

مطالب بفتح التسجيل الإلكتروني

وطالب مواطنون بضرورة فتح عملية التسجيل الإلكتروني على موقع دعم مصر أو البوابة الرسمية الحكومية، لحل أزمة تكدس المواطنين على مكاتب التموين، وقال محمد علي، أحد المواطنين: «طالما في حل إلكتروني، يجب إتاحته للتقليل من الزحام، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، اللي بيقفوا في طوابير من 7 الصبح».

وأضاف «محمد»، أن عدد كبير من المواطنين حضروا إلى مديرية التموين قبل وصول أيًا من الموظفين لحجز الدور، أملاً في الدخول في توقيت مبكر لتحديث بطاقة التموين.

مد فترة التسجيل

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الأحد، قرارًا بمد فترة تحديث بطاقات التموين لمن أُرسلت لهم رسالة على بون صرف الخبز حتى نهاية شهر يونيو المقبل.