99.83 % من طلاب «تانية ثانوي» يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 583 ألفًا و177 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، أداوا امتحان مادة «اللغة الأجنبية الأولى»، اليوم، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، والتي تستمر حتى يوم الخميس 26 مايو 2022.

584 ألفا و160 طالبا يؤدون امتحان الإنجليزي

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، بلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى (في الفترة الصباحية) 99.83%، حيث حضر اليوم الامتحان 584 ألف و160 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 586 ألفا و675 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2515 طالبا/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة، خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة، ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

غدا.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يذكر أن يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 الامتحان في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات حسب الجدول المعلن سابقًا.