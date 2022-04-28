«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي التيرم الثاني stem

أعلنت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها للاستعداد الجيد للامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي لمدارس ستيم

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية والجيولوجيا يوم الأربعاء 18 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الكيمياء واللغة الأجنبية الثانية يوم الخميس 19 مايو المقبل.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية والميكانيكا

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية والميكانيكا يوم السبت 20 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الأحياء والتكنولوجيا يوم الأحد 21 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الفيزياء والدراسات الاجتماعية «المواطنة» يوم الإثنين 22 مايو المقبل.

امتحان مادة الرياضيات والتربية الدينية

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الرياضيات والتربية الدينية والجيولوجيا يوم الثلاثاء 23 مايو المقبل.

الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات

وكشف مصدر مسؤول بالوحدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن امتحانات الصف الثاني الثانوي لمدارس stem تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، مشددا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التي وفرتها الوزارة، موضحا أنه يجري حاليا الاستعداد للامتحانات.

الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت

وأضاف المصدر، أن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت وليس «الأوبن بوك»، وغير مسموح للطالب بدخول الامتحانات بجهاز التابلت ولم يتم تسليمهم ورقة مفاهيم، موضحاً أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للوقوف على الاستعدادات النهائية للامتحانات.