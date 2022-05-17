وظائف متاحة في 4 بنوك.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن كل من بنك مصر وكريدي أجريكول والإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، توافر أماكن للعمل داخل تلك المؤسسات المالية والمصرفية، مشيرة إلى عدد من المؤهلات والشروط الواجب توافرها، فضلا عن ضرورة القيام بمجموعة من المهام التي تؤهل صاحبها للحصول على الوظيفة التي يتم التقديم لها، من خلال صفحة البنك عبر موقع الوظائف «لينكد إن».

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر على موقع «لينكد إن»، عن حاجته لـ وظيفة محلل بيانات، بالشروط التالية:

- خبرة سابقة في نماذج البيانات وحزم التقارير.

- 5 - 7 سنوات خبرة يفضل.

- مهارات تحليلية قوية مع الاهتمام بالتفاصيل.

- مهارات الاتصال اللفظي والكتابي جيدة.

- معرفة قوية بالإحصاءات والخبرة في استخدام الحزم الإحصائية (Excel، Alteryx، إلخ) وحزم التقارير (كائنات الأعمال وما إلى ذلك)، وقواعد البيانات (SQL وما إلى ذلك)، والبرمجة (XML، و Javascript، وما إلى ذلك).

- يفضل معرفة Thinkcell.

- مهارات التعامل مع الآخرين إتباع النهج الموجه نحو الحل والمرونة.

وظائف كريدي أجريكول

ووفقا لصفحة بنك كريدي أجريكول عبر موقع الوظائف «لينكد إن»، فإن البنك في حاجة لشغل وظيفة مدير التجارة الإلكترونية، بمهام هي:

- ضرورة إدارة فريق اكتساب الضباط لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المعينة.

- قيادة وتدريب وتدريب فريق المبيعات تحقيق KPI السنوي المحدد من حيث معاملات التجارة الإلكترونية / الأعمال.

- الاقتراب من العملاء المحتملين الجدد للتجار الذين يقبلون الدفع الإلكتروني من كل من محفظة CAE والجديدة للبنك على أساس التوافق مع LOBs الأخرى.

- القيام بزيارات للمباني المادية للتأكد من وجود كيان قانوني صالح وأساس للشركة من خلال زيارة ميدانية.

وظائف بنك الإسكندرية

كما أعلن بنك الإسكندرية، عن حاجته عبر نفس موقع التوظيف، عن حاجته لموظف كبير مسؤولي إدارة الأداء وتطوير المواهب الجماعية، بعدة شروط على النحو التالي:

- وجود من 4 إلى 6 سنوات خبرة مصرفية ذات الصلة بالموارد البشرية، لا سيما في عمليات وأدوات إدارة أداء الموظفين.

- القدرة على القيادة والعمل في فريق متكامل.

- قدرة جيدة في البحث والتحليل.

- مهارات ممتازة في مايكروسوفت أوفيس.

- مهارات الاتصال والعرض التقديمي وإعداد التقارير ممتازة.

- القدرة على التخطيط والتنظيم والتنسيق وتعدد المهام والأولويات تحت الضغط مع الحد الأدنى من الإشراف.

وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأخيرا نوه مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر «لينكد إن»، عن حاجته لشغل وظيفة مدير تدقيق تكنولوجيا المعلومات، بالشروط التالية:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر.

- من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات / مخاطر تكنولوجيا المعلومات / أمن المعلومات.

- فهم قوي للضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات والعمليات التكنولوجية.

- فهم أطر عمل تكنولوجيا المعلومات والمعايير وأفضل الممارسات مثل COBIT وISO27001 وNIST وITIL.