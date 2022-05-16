وظائف شاغرة في المعهد العالي للهندسة بدمياط الجديدة.. منها «عميد» وهيئة تدريس

أعلن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة دمياط الجديدة، حاجته لتعيين أو ندب عدد من أعضاء هيئة التدريس، للموسم الدراسي المقبل 2022-2023.

وأوضح المعهد في الإعلان الرسمي الذي نشر بإحدى الصحف القومية الكبرى، أنّه بحاجة إلى ما يلي:

شروط وظيفة عميد معهد

1- عميد للمعهد، بالشروط التالية:

- حاصل على درجة أستاذ.

- متخصص في الهندسة المدنية.

- ألا يتجاوز عمره 68 عاما.

- أن يكون متفرغا تماما للعمل بالمعهد.

- يفضل من سبق وتقلد مناصب إدارية في موسسات تعليمية أخرى.

شروط وظيفة أستاذ وأستاذ مساعد

2- مطلوب 3 أعضاء بدرجة أستاذ، أو أستاذ مساعد، في تخصصات «مياه، إنشاءات، واتصالات»، بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلا على درجة الدكتورة او ما يعادلها، فى التخصصات المطلوبة.

- أن يكون حاصلا عليها من جامعة معترف بها.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس بأي مؤسسة تعليمية.

- أن يكون نشر له بحثين على الأقل، منذ حصوله على درجة الدكتوراه في أحد المجالات العلمية المعترف بها ولها سمعة طيبة.

- ألا يقل عمر الأستاذ عن 62 عاما، والأستاذ المساعد عن 52 عاما.

3- تعيين أستاذ مساعد في القانون المدني، من خريجي كليات الحقوق.

4- أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجين كليات الهندسة، في التخصصات التالية:

التخصصات المطلوبة لهيئة التدريس

- قسم الهندسة الكيميائية.

- قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات.

- ألا يزيد عمر المعيد عن 27 عاما.

- ألا يزيد عمر المدرس المساعد عن 35 عاما.

- ألا يزيد عمر الأستاذ عن 42 عاما عند بداية التعيين.

وأعلن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، أنّ التقديم للوظائف سيكون من خلال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ndeti.contact@gmail.com، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان الذي نشر يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022.

- حال وجود أي استفسارات، يتم التواصل مع المعهد من خلال رقم الهاتف: 0572413235.