مدّ فترة قبول طلبات ورشة «ابدأ حلمك» إلى 31 مايو.. اعرف التفاصيل

أعلن مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، مد فترة قبول طلبات ورشة «ابدأ حلمك» المجانية؛ لإعداد الممثل الشامل الدفعة الخامسة حتى يوم 31 مايو 2022، وكذلك رفع سن القبول إلى أربعين عاما، على أن تكون الاختبارات يوم 10 يونيو 2022، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

تفاصيل ورشة «ابدأ حلمك»

يتم التقدم لورشة «ابدأ حلمك» من خلال الاستمارات الورقية المتوفرة يوميا بمسرح أوبرا ملك برمسيس، ويتم إجراء اختبارات القبول في يونيو المقبل بعد إخطار المتقدمين بمواعيد محددة.

يشار إلى أن ورشة «ابدأ حلمك»، ورشة متخصصة مجانية لتعلم فنون التمثيل والأداء، وتستمر على مدار 6 أشهر، ويتم التدريب خلالها على مختلف فنون التمثيل، ويتم تعليم المشاركين مهارات الارتجال والكتابة، الأداء الصوتي والغناء المسرحي، الرقص والأداء الحركي، تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير نتاج الورشة.

مدربون متخصصون يشاركون في الورشة

ويشارك في التدريب بالورشة مجموعة من المتخصصين في فنون الأداء، ومن بينهم المخرج أحمد خالد موسى تمثيل دراما الشاشة، الدكتور فريد النقراشي حرفية ممثل وارتجال، الفنان ضياء شفيق تدريب أداء حركي ورقص، الدكتور علاء عبد العزيز سليمان قراءة الدور وبناء الشخصية، الفنان كريم عرفة تقنيات وأداء الصوت، وذلك تحت إشراف المخرج عادل حسان.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد شهدت ونبيل الحُمر مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، وهشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، ليلة تحمل الرقم 150 من العرض المسرحي «أفراح القبة» من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وذلك على المسرح العائم بالمنيل وبحضور قيادات وزارة الثقافة، والمخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب، وعدد من مديري الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح.

و«أفراح القبة» مأخوذ عن رواية نجيب محفوظ، وبطولة نخبة من الفنانين من بينهم أحمد يسري، سمر علام، ياسمين وافي، فاطمة عادل، تصميم حركي مناضل عنتر، موسيقي أحمد نبيل، مكياج أماني حافظ، وإخراج يوسف المنصور.