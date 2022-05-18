حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 18-5-2022 عاطفيا ومهنيا

حذّرت عبير فؤاد، خبيرة الفلك وعلم الأبراج، توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني والصحي والعملي للمولود الذي يتسم بأنه لا يجيد تجميل كلماته بل يطلقها كالسهام حتى أنها قد تصيب من يتعامل معه بالألم والحرج وفي نفس الوقت يجد نفسه طبيعي لا يجيد التجامل وهو برج العذراء.

ووفق حسابات خبراء الفلك، فإنه يغلب على مواليد برج العذراء العملية فتجدهم يتقنون أعمالهم على أكمل وجه حتى أن البعض يهاب الاقتراب والارتباط منه عاطفيا ورغم ذلك فهو برج يمكن بداخله طاقة رومانسية كبيرة لا تظهر إلا إذا أحب ووثق فيمن يتعامل .

واليوم الأربعاء، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد لمولود برج العذراء، الذي ينصحه الفلك بدراسة خطواته وعدم اتخاذ أي قرارات عاجلة أو متسرعة على كافة الأصعدة.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

عائليا ومهنيا وصحيا ما زال القمر في مربع برجك وعليك أن ترى الخيط الرفيع بين الإصرار والعناد وتجنب التشنج، ومع ذلك انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وأخيرا تخبرك عبير فؤاد بأنك عزيزي العذراء على الجانب العاطفي والاجتماعي فأنت اليوم الأربعاء عليك أن تحاول التحكّم في حساسيتك ولا تفترض سوء النية.