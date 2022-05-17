حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 17-5-2022 عاطفيا ومهنيا

حذّرت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، مولود برج العذراء، من أي قرارات عاجلة أو متسرعة، وطالبته بالتروي في قراراته على الصعيد المهني أو الاجتماعي، والابتعاد عن العناد في القرارات أو المناقشات مع زملاء العمل، أو على الصعيدين الاجتماعي والعائلي، كما حذّرت الأفلاك من العصبية والانفعالات الشديدة.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك اليوم عبير فؤاد مولود برج العذراء، بالحذر في قراراته وتجنب العناد والتسرع، والتحلي بالصبر والتفهم مع الجميع، والانتباه لحقوقه جيدا، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

كما نصحت خبيرة الفلك والأبراج، مولود برج العذراء، بالتروي في قراراته وعدم التسرع، إذ إنّ القمر موجود في مربع برجه، لهذا يجب الالتزام بالحذر، خاصة أنّ هذا الأمر يترتب عليه مزيد من القلق غير المحتمل، لهذا على مولود هذا البرج، أن يهدأ ويحسن التصرف، كي لا يتعرض لمزيد من الخسائر على المستوي العائلي والعاطفي.