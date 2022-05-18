حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 18-5-2022 عاطفيا ومهنيا

قدمت عبير فؤاد، خبيرة الفلك وعلم الأبراج، توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والصحي والمهني للمولود الذي يعرف عنه أنه قائد بطبعه وهو برج الأسد، الذي يعرف عنه أنه دائم التحرك وفق خطط محدده تساعده على النجاح والتقدم واليوم يمنحه الفلك فرصة جيدة للتقدم واستغلال الفرص بفض حركة الكواكب كالقمر والشمس.

ووفق حسابات الفلك، فإن كافة مواليد برج الأسد أصحاب كاريزما قوية بين المحيطين بهم فتجدهم يقودون زملاءهم في العمل او الجامعة، كونه يملك شخصية تحب لفت الأنظار إليها بشتى الطرق وأخيرا هذا المولود يعتمد على الدبلوماسية في الحديث مع الآخرين فتجده يكسب ود الكثير، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

على الجانب الصحي والمهني يطالبك الفلك بأن تنتبه لحقوقك ولا تتغافل عنها حتى لا تجد نفسك انت الخاسر، كما تعدك الأفلاك بأخبار سارة فالقمر بمنزلك الخامس يدفعك نحو الإنجاز وتنمية الروابط مع الزملاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

اجتماعيا وعاطفيا اليوم مولود برج الأسد أنت رغم الضغوط، يعدك القمر بالحب والعاطفة والصداقات الموفقة وتميل لإظهار مشاعرك.