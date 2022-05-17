انطلاق ملتقى توظيف لشركات صينية في الإسماعيلية: يوفر 300 فرصة عمل

انطلق صباح اليوم ملتقى للتوظيف داخل جامعة قناة السويس، بالتعاون بين معهد كونفشيوش والغرفة التجارية الصينية، بحضور السفير الصيني لياو ليتشيانج.

واستقبل رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، صباح اليوم، السفير الصيني في مكتبه بالإسماعيلية وعدد من عمداء الكليات، وناقش مندور مستوى بعض المشروعات التعليمية التي تمت بالتعاون مع الجمهورية الصينية.

السفير الصيني: وفرنا 1000 فرصة عمل ونوفر اليوم 300

وقال السفير الصيني لياو ليتشيانج، خلال كلمته على هامش افتتاح الملتقى التوظيفي انه علي مدار الفترة الماضية وفرت الغرفة التجارية الصينية عبر عدة ملتقيات للتوظيف داخل الجامعة أكثر من 1000 فرصة عمل.

وتابع: «اليوم نوفر 300 فرصة جديدة لأبناء جامعة قناة السويس، وأبناء الجامعات المختلفة ضمن التعاون الوثيق بين معهد كونفشيوس، وجامعة قناة السويس والغرفة الصينية».

وأشار السفير الصيني إلى أن مصر تتمتع بعلاقات وطيدة مع الجمهورية الصينية، منذ سنوات طويلة وتطورت العلاقات إلى علاقات تجارية وصناعية، وأصبحت الصين شريك أساسي مع مصر فيها.

وقال إن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 37% وهو ما يؤكد على عمق العلاقات التجارية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن حجم العلاقات ظهر بشكل واضح للعالم في مواجهة جائحة كورونا، والتي هزت العالم خلال السنوات الماضية.

تكريم السفير الصيني

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن جامعة القناة في الإسماعيلية من أوائل الجامعات المصرية التي عقدت تعاون وتبادل مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الجامعة حرصت على توطيد وترسيخ هذا التعاون وترجمته على أرض الواقع من خلال خمسة إنشاءات هامة بالجامعة هي معهد كونفوشيوس، ومعهد الاستزراع السمكي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، قسم اللغة الصينية بكليتي الألسن والآداب.

وتابع أن الملتقى يعد منصة للشركات الصينية الاستثمارية العاملة في مصر، لجذب الكفاءات المتميزة في مجالات الطب والهندسة والبناء والزراعة والتجارة والحاسبات والتكنولوجيا التطبيقية، واللغات.

وسلم مندور السفير الصيني درع جامعة قناة السويس تكريمًا له على دوره في دعم الجامعة، والمشاريع الخمس علي مدار السنوات الماضية.