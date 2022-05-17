السكة الحديد: إعادة تشغيل قطار ركاب «394» من المنصورة والزقازيق

فى ظل أعمال التطوير والتجديد التى تحرص عليها الهيئة القومية للسكك الحديدية، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، ونظرًا للإنتهاء من تطوير برج إشارات «ههيا» وإعادة تشغيله مجددًا، وذلك تسهيلاً على المسافرين.

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه من يوم السبت الموافق 21/5/2022 سيتم تشغيل قطار رقم 394 ركاب «المنصورة القاهرة»، وعلاوة على ذلك إمتداد سير قطار 389 لمحطة المنصورة بدلًا محطة الزقازيق، وذلك الأمر الذي ترتب عليه تعديل ميعاد القطار رقم 388 ركاب «المنصورة القاهرة».

الهيئة حريصة على تطوير السكة الحديد

وكشف مصدر مسئول في وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة القومية للسكة الحديد لـ «الوطن»، أن الهيئة تنفذ خطة تطوير شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتجديد وتحسين منظومتها الأساسية، وذلك من خلال تجديد أنظمة كهربة الإشارات وأنظمة الاتصالات وأنظمة وحدة التحكم المركزية، وتحديث القضبان وتجديد المزلقانات وتحويلها للعمل بشكل إلكتروني، وأيضًا رفع كفاءة وتحسين محطات القطارات وتجديد أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، وإعادة تشغيل وصيانة وتأهيل الجرارات، وذلك لتقليل حوادث القطارات، والقضاء بشكل نهائي على تأخير القطارات عن مواعيدها.

جهود السكة الحديد للحد من تفشي وباء فيروس كورونا

وأوضح المصدر أنّ الهيئة القومية للسكك الحديدية تنفذ حزمة من القرارات الصارمة، وذلك بهدف الوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا، عن طريق تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين الذيم يتعاملون مع المسافرين بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وذلك للحد من انتشار الوباء، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.