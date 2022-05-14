مترو الأنفاق: شرطة سرية داخل القطارات لضبط المتسولين والباعة الجائلين

أكّد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنَّ حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيرا إلى أن الشركة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات داخل محطات المترو، يقومان بتنفيذ حملات يومية، لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين، موضحا أن الشركة تقوم بتنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

إجراءات رادعة ضد الباعة الجائلين والمتسولين

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه سيتمّ تنفيذ إجراءات رادعة ضد الباعة الجائلين والمتسولين، لافتًا إلى أنَّه تمّ تشكيل شرطة سرية، لضبط الباعة الجائلين والمتسولين داخل عربات القطارات، مؤكّدًا أنَّه في حال القبض على أي متسول سيتمّ تغريمه في الحال، وفي حال القبض على أي بائع متجول داخل عربات القطارات، سيتمّ مصادرة بضائعه وتغريمه ماليًا.

إجراءات مشددة ضد كورونا

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنَّ تواجد الباعة الجائلين والمتسولين داخل محطات المترو، يعمل على إزعاج الركاب المسافرين، مؤكدا أن الشركة تقوم بشكل يومي بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل وتطهير المحطات كل ساعتين وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، إضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

قطارات إضافية وقت الذروة بسبب الامتحانات

وأشار إلى أنَّ الشركة تدفع بقطارات إضافية وقت الذروة وخاصة الفترة الصباحية، للتسيير على الطلاب الوصول إلى لجان الامتحانات دون أي تأخير، منوهًا إلى أن هناك غرامات فورية قدرها 50 جنيهًا تفرض على أي راكب لا يلتزم بارتداء الكمامات الطبية داخل عربات ومحطات مترو الأنفاق، مؤكّدًا أنَّ جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال.