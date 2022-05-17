السجن 5 سنوات لزوج أخت الإرهابي هشام عشماوي في «خلية المرابطين»

قضت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة المتهم أحمد محمد توفيق، زوج أخت الإرهابي هشام عشماوي بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية المرابطين» التي أسست بتكليف من «عشماوي».

هيئة المحكمة

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت، وأمانة سر أحمد مصطفى.

الاتهامات في القضية

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات في القضية، للمتهم الأول عبدالله عامر، أنّه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل عن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ضلا عن تمويلها وضمها إلى تنظيم القاعدة الإرهابية في ليبيا.