حريق كبير في شركة بالبحيرة.. 8 إصابات بالاختناق والحماية المدنية توقف النيران

أصيب 8 أشخاص بحالات اختناق، قبل قليل، إثر اندلاع حريق هائل بشركة استيراد وتصدير في قرية الربعماية دفشو الخط الوسطاني، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء، لمحاصرة النيران والسيطرة عليها، وحرر محضر بالواقعة.

حريق واختناق 8 أشخاص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد باستقبال مستشفى كفر الدوار، 8 أشخاص مصابين بحالات اختناق، نتيجة اندلاع حريق بشركة استيراد وتصدير، بقرية الربعماية دفشو التابعة لذات المركز، نجحت قوات الحماية في السيطرة على النيران، وإخماد الحريق تماما، وحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين بالحريق

أسفر الحريق عن اختناق 8 أشخاص، هم: محمود فوزي محمد، 34 سنة، نادر عاطف خميس، 24 سنة، أحمد الشحات فوزي، 25 سنة، إبراهيم فتحي عبد الجواد 40 سنة، رمضان محمد سعد 48 سنة، أحمد رمضان عبدة، 17سنة، رضا عبد العزيز عوض الفيشاوي، 48 سنة، ونقلوا إلى مستشفى كفر الدوار.