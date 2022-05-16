إخماد حريق محدود دون خسائر في الأرواح بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدينة مساء اليوم، حريقا محدودا اندلع بأحد الشوارع في مدينة المنيا دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية.

رفع مخلفات ناتجة عن الحريق

وأعلنت الوحدة المحلية برئاسة الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، السيطرة على حريق بشارع عثمان بنطاق حي شمال المدينة دون خسائر في الأرواح، وتم رفع مخلفات ناتجة عن الحريق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والتعديات والإشغالات والانارة، بالإضافة لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة مكبرة لتطهير المجاري المائية

ونظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حملة مكبرة لتطهير المجاري المائية ورفع نواتج المخلفات برئاسة اللواء محمد عزت، رئيس المركز، حيث تأتي تلك الحملة بهدف الحفاظ على المياه بكل الطرق الممكنة والتأكيد على وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف بكميات مناسبة لتستفيد منها كل الأراضي الزراعية وتسهيل عمليات الري.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي أعمال رفع القمامة والمخلفات من نقاط تجميعها ونقلها إلى المقالب العمومية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومن أجل بيئة صحية ونظيفة، حيث تم رفع المخلفات بقرى أبو عزيز ولطف الله وطريق مصر- أسوان الزراعي وكوم والي والبرنسات، كما نفذت الوحدة المحلية حملة لصيانة الكشافات وأعمدة الإنارة بقرية بردنوها وإنارة الطريق البحري المؤدي للقرية تيسيراً على المارة.