طقس اليوم في البحيرة «غيوم ورياح».. اعرف درجة الحرارة

تشهد محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا، مع ارتفاع في درجات الحرارة وسطوع لأشعة الشمس، كما تكونت الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية «الزراعي والصحراوي»، بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط تحذيرات لسائقي المركبات، بتوخي الحذر أثناء القيادة، تجنبا لوقوع الحوادث المرورية.

طقس اليوم في البحيرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم في البحيرة، معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، موضحة أنه بخلاف الشبورة المائية التي تعرضت لها مدن المحافظة في الساعات الأولى من اليوم، تشهد في بعض الأحيان على مدار اليوم، نشاطا للرياح، وطقس غائم جزئيا، وتكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه، بمعدل 1: 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

سجلت درجات الحرارة العظمى في البحيرة اليوم، 27 درجة مئوية، وبلغت الصغري 17 درجة مئوية، محققة اعتدال ملحوظ مقارنة بكثير من المحافظات، إذ سجلت القاهرة العظمى 30 درجة، فيما بلغت الصغرى 18 درجة مئوية، وسجلت العظمي في الإسكندرية 25 درجة، والصغرى 17 درجة.

وصلت العظمي في مطروح 24 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 16 درجة مئوية، فيما بلغت العظمى بسوهاج 35 درجة، وسجلت الصغرى 22 درجات، وفي قنا سجلت العظمى 38 درجة مئوية، ووصلت الصغرى إلى 23 درجة مئوية، وسجلت العظمي بأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.