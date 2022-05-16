السيطرة على حريق هائل في عصارة قصب بقنا دون إصابات.. «صور»

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم، على حريق نشب في عصارة قصب ومنزل وحوشين بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، دون وقوع إصابات.

الحريق امتد لسطح منزل وحوشين

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في عصارة قصب بقرية أولاد نجم، امتد لسطح منزل وحوشين.

وبحسب الحماية المدنية في قنا، تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة ولا توجد إصابات في الأرواح، ولا توجد تلفيات في المنزل وحوشين، وتلفيات في العصارة.

وانتقل مدير أمن قنا، وعدد القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى مقر الحريق، لمتابعة الموقف للاطمئنان على عدم وقوع إصابات بين المواطنين.

لجنة لمعرفة سبب الحريق

وجارٍ تشكيل لجنة، لمعرفة سبب الحريق لتقدير التلفيات التي نشبت في العصارة الخاصة بصناعة العسل الأسود، والمنزل وحوشين لا يوجد بهما مواشي أو طيور.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.