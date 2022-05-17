حقيقة استغاثة سيدة تعدى عليها ابن شقيقها في الغربية: «طردوني من أرضي»

تمكنت وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «سيدة مسنة تستغيث بالمسئولين من أقاربها في الغربية طردوني من أرضي»، متضمنًا تضرر تلك السيدة وابنتها من بعض الأشخاص؛ لتعديهم على قطعة أرض زراعية ملكها.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين أنها ربة منزل، لها معلومات جنائية، مقيمة بالقاهرة وموطنها الأصلي إحدى القرى الكائنة بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية.

تهديدات للسيدة وابنتها

وتبين سابقة قيام السيدة وابنتها، بإبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالغربية بتضررهما من بعض الأشخاص لقيامهم بالاستيلاء على الأرض الزراعية خاصتهما والكائنة بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية وتهديدهما بالإيذاء، ولدى انتقال القوات لمحل البلاغ والتقابل معهما، رفضا سؤالهما أو اتخاذ ثمة إجراءات قانونية لحين ضبط المشكو في حقهما.

كما تبين وجود خلافات عائلية بين الشاكية وبين ابن شقيقها «مزارع، مقيم بذات الناحية» على ميراث قطعة أرض زراعية كائنه بذات الناحية، وقيامها بالظهور بمقطع الفيديو المشار إليه كوسيلة للضغط على الأخير لتسليمها الأرض محل الخلاف.