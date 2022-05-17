عاجل.. أول تحرك من «تعليم القاهرة» تجاه واقعة التعدي على طالب

علق جمال حسن، مدير إدارة الخليفة والمقطعم التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعدي معلمة على طالب وصفعه على وجهه وسبه بالأم والأب في مدرسة ثانوية، أثناء امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة الإنجليزية التي عقدت اليوم ورقياً وإلكترونياً.

@dybhynvfo1vm مدرسه تضرب طالب في مدرسه ثانوي ???? الصوت الأصلي - dybhynvfo1vm

لجنة إلى المدرسة للتحقيق في الواقعة

وقال «حسن» لـ«الوطن»، أنه تم إرسال لجنة إلى المدرسة للتحقيق في الواقعة، مؤكداً أنه في حالة ثبوت الواقعة سيتم إحالة المعلمة للتحقيق الفوري مع الشئون القانونية، موضحاً أن حق الطالب محفوظ في حالة ثبوت الإعتداء عليه، والعملية التعليمية تسير وفق قوانين وقواعد غير مسموح بتجاوزها.

إحالة الواقعة للشؤون القانونية

وأوضح، أن اللجنة في المدرسة حالياً وتعمل على التحقق من الواقعة بالكامل، وبعدها سيتم إحالتها في حالة ثبوتها للشئون القانونية، مؤكداً أن الإدارة لا تسمح بأي تجاوز في حق الطالب أو المعلمة، منوهاً إلى أن الطالب كان من الأفضل أن يتقدم بشكوى رسمية للإدارة التعليمية عقب تجاوز المعلمة معه وسيتم بحثها في الحال.