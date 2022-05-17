فرحة طلاب ثانية ثانوي بامتحان الإنجليزي: المنصة الشغالة والأسئلة سهلة

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم، عقب انتهاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني، الذي عُقد ورقياً وإلكترونياً في المدارس المجهزة، إذ عقدت الأسئلة المقالية ورقياً وتمّ وضعها من قبل الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، والأسئلة الموضوعية وضعت من قبل الوزارة.

قال عمار خالد طالب بالصف الثاني الثانوي، إنَّ امتحان اللغة الإنجليزية جاء مباشراً ولا يشمل أية أسئلة معقدة، موضحاً أنَّ الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي وركزت على الفهم خاصة الأسئلة الموضوعية التي عقدت على جهاز التابلت في المدارس المجهزة.

أسئلة الامتحان مباشرة

وأضاف «عمار» لـ«الوطن»، أنَّه استفاد من ورقة المفاهيم التي وفرتها الوزارة في الإجابة عن الأسئلة الموضوعية، موضحاً أنَّ جميع أسئلة الامتحان جاءت من المقرر الدراسي ولا تشمل أي تعقيد لها مباشرة وسهلة حتى بالنسبة للطالب المتوسط.

وعن طبيعة عمل منصة الامتحان، أكّد عمار خالد، أنَّ المنصة عملت بكفاءة اليوم ولم تواجهه أي مشكلة، موضحاً أنَّ فريق التطوير التكنولوجي عمل على حل أي مشكلة واجهت الطلاب في اللجنة الامتحانية، ولم تعرض المنصة للسقوط أو حتى التعطل أثناء أداء الامتحان.

منصة الامتحان عملت بكفاءة

من جهته، أشاد خالد سامح، طالب بالصف الثاني الثانوي، بأسئلة الامتحان اليوم، موضحاً أنَّ الأسئلة جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد سواء في الأسئلة المقالية أو الأسئلة الإلكترونية الموضوعية، لافتاً إلى أنَّ منصة الامتحان عملت بكفاءة دون أي معوقات وتمكّن من حفظ الأسئلة بسهولة.

وفي سياق متصل، قالت كريمان عبدالمنعم، مديرة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بإدارة الدقي التعليمية، إنَّ جميع الطلاب تمكّنوا من الدخول على منصة الامتحان ولم يواجهوا أي مشكلة، موضحة أنَّه تمّ تخصيص فريق تطوير تكنولوجي في المدرسة لمساعدة الطلاب لحل أي مشكلة.

وأضافت «كريمان» لـ«الوطن» أنَّ تصحيح الامتحانات يتمّ بشكل يومي، موضحة أنَّ عدد طلاب المدرسة 426 طالبًا أدوا الامتحان اليوم دون أية مشكلات ولم يتم رصد أية شكاوى من قبل الطلاب بشأن أسئلة الامتحانات أو طبيعة عمل منصة الامتحان.