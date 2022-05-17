محمد صبحي يبدأ تحضيرات مسرحية «ملك سيام»: الحلم لا يموت

كشف الفنان محمد صبحي، عن بدء التحضيرات لمسرحية جديدة، تحمل اسم «ملك سيام»، تمهيدًا لعرضها على مسرح مدينة سنبل، خلال الفترة المُقبلة.

وكشف محمد صبحي، عن علاقته بمسرحية ملك سيام، وهي الحلم الذي راوده طويلًا، منذ أكثر من 20 عامًا، كما تلقى مناشدات بشأن تقديمها، لعل أبرزها مناشدة من الكاتبة فاطمة ناعوت.

فاطمة ناعوت وجهت لي تهديدًا بسبب مسرحية ملك سيام

وكتب محمد صبحي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «صديقتي الغالية جدا فاطمة ناعوت الكاتبة والشاعرة المبدعة، والأم الحنون لمشاكل من حولها والعالم كله.. وجهت لي تهديدًا ووعيدًا ومساندة لكي أقدم مسرحية ملك سيام التي كان المفترض أن تقدم عام 2002.. أقول لـ ناعوت: الحلم لا يموت.. وأعدك قريبًا أن أقدم حلمي وحلمك على المسرح».

محمد صبحي يواصل تقديم مسرحية نجوم الظهر

وفي سياق متصل، يواصل الفنان محمد صبحي، تقديم مسرحية «نجوم الضهر»، أيام 20 و26 و27 مايو الجاري، على مسرح مدينة سنبل، للموسم الثالث على التوالي.

«نجوم الظهر»، كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني من تأليف الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان.

ويشارك في بطولة المسرحية، أعضاء فرقة «استديو الممثل»، وهم سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وأنجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.