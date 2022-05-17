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موظفة تنهي حياتها بالقفز من الطابق 12 لمرورها بأزمة نفسية في الدقي

كتب:

جيهان عبد العزيز ومحمد سعيد الشماع
04:00 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أنهت موظفة حياتها، بالقفز من الطابق الثاني عشر في شارع مصدق بدائرة قسم شرطة الدقي بسبب مروها بأزمة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت جهات التحقيق التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للعقار، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة. 

بداية البلاغ 

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، يفيد بانتحار موظفه بالقفز من الطابق الـ12 بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة موظفة 24 سنة، أسفل العقار المقيمة به بشارع مصدق.

وكشفت التحريات، أن الموظفة تعاني من أزمة نفسية حادة خلال الفترة الماضية، بسبب إصابتها بمشكلات في الغضاريف، وبسبب تأخر شفاؤها قررت التخلص من حياتها بالقفز من الطابق الـ12، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها. 

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