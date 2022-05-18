قطاع الفنون التشكيلية ينظم مجموعة معارض فنية الأسبوع المقبل

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور مجموعة من المعارض الفنية في عدد المواقع الثقافية من بينها معرض الفنان عاطف طلبة بعنوان «عواصف لونية» وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي.، ويستمر المعرض حتى 5 يونيو 2022.

معارض في متحف محمود مختار الثقافي

وتزامنا مع هذا المعرض يفتتح معرض الفنانة مروى الفخراني بعنوان «فورجيه» وذلك في تمام الساعة ال 7 من مساء يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، يستمر المعرض حتى 5 يونيو 2022.

المواعيد: يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا ومن الساعة 4 مساء حتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.

كماة يتم افتتاح معرض الفنانة عزة أبو السعود بعنوان «نون» وذلك في تمام الساعة الـ7 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 بقاعة الباب سليم، ويستمر المعرض حتى 4 يونيو 2022، وذلك بقاعة الباب سليم – متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية.

المواعيد: يومياً من الساعة 10 صباحاً : الساعة 2 ظهراً ومن الساعة 5 مساءً : الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

معارض متحف عفت ناجي وسعد الخادم

و يتم أيضا افتتاح معرض الفنان هيثم محمود شافعي بعنوان «رسوم نحتية في الفراغ» وذلك في تمام الساعة الـ 11 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو2022 بقاعة العروض المتغيرة بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم بالزيتون القاهرة، ويستمر المعرض حتى 31 مايو 2022.

بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم أيضا يتم افتتاح معرض الفنانة أماني سيد توفيق بعنوان «مشاعر» وذلك في تمام الساعة الـ 11 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو2022 بقاعة العروض المتغيرة بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم، يستمر المعرض حتى 31 مايو 2022.

مواعيد المتحف : يومياً من الساعة 10 صباحاً : الساعة 4 عصراً عدا يومي الجمعة والاثنين.

كما يفتتح المعرض الجماعي «ملتقى أجيال» تحت إشراف جمعية «أمنا بتنادي» وذلك في تمام الساعة الـ 6 من مساء يوم الاربعاء الموافق 25 مايو 2022، بمركز رامتان الثقافي، ويستمر المعرض حتى 4 يونيو 2022.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً : الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والسبتالعنوان: 1 ش الدكتور طه حسين بالهرم.