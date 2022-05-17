فتح الترشح لرئاسة جامعة المنيا السبت المقبل.. الشروط والأوراق

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الانتهاء من وضع الجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية لمناصب رؤساء جامعات: أسيوط، المنصورة، الزقازيق، المنيا، مدينة السادات.

الترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات

وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الفترة من يوم السبت 21 مايو الجاري وحتى 26 من نفس الشهر للتقدم بالترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، ويعلن في اليوم الأخير القائمة المبدئية للمتقدمين، وتتلقي اللجنة الطعون يومي 29 و30 مايو، على أن تجتمع لجنة البت لإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الأربعاء 1 يونيو المقبل، ويُسلم المتقدمين أوراقهم للجنة في يوم الثلاثاء 7 يونيو.

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية، إنه سيتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين لمنصب رؤساء الجامعات الخمسة بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية، على أن تُعقد جميع المقابلات من الساعة العاشرة صباحا بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقدم لشغل منصب رئيس الجامعة

1/ السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على الأبحاث، المهارات العلمية، الإشراف علي الرسائل العلمية، المشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجي، بناء شراكات، المشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي، بواقع أصل، و9 نسخ ورقية.

2/ بيان حالة يشتمل على: الإعارات، الإجازات، المهمات العلمية بالخارج، الجزاءات، ويكون متعمد ومختوم من الجامعة بواقع أصل، و9 نسخ ورقية.

3/خطة لتطوير الجامعة بواقع أصل، و9 نسخ ورقية.

4/ تقديم كل ما سبق من أوراق علي أسطوانة مدمجة، أو فلاشة بعدد 9 نسخ.

5/ 4 صور من بيان الحالة للمرشح.

6/شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات، ولا تحقيقات، وغير محال للمحاكم الجنائية، عن طريق الشئون القانونية بالجامعة وتقدم كشهادة أصل.

7/ 2 صوة لبطاقة الرقم القومي.

8/صورة شخصية حديثة.

9/سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية، ويتقدم المرشح بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، مع مراعاة الترتيب في تقديم الأوراق.