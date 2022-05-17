«هيئة الاستعلامات»: 66 تقريرا إعلاميا دوليا تشيد بمؤتمر رئيس الوزراء

ردود فعل وإشادات أبرزتها وسائل الإعلامية الدولية، بشأن المؤتمر العالمي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد الأحد الماضي، لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، ورصدت الهيئة العامة للاستعلامات، تلك الإشادات وأصدرت بها تقريرا شاملا.

وأعلن الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان اليوم، النتائج التي جاءت إيجابية في مجملها ومنها:

- 66 تقريراً ومادة صحفية وإعلامية موسعة بنحو 10 لغات عالمية هي: العربية – الإنجليزية – الفرنسية – الروسية – التركية – الفارسية – العبرية – الصينية – الهندية – الأردية الكورية، وفي وسائل إعلام تصدر في أكثر من 30 دولة من دول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – فرنسا- روسيا – بريطانيا – السعودية – الإمارات العربية المتحدة – الكويت – البحرين – قطر – ليبيا – الأردن – السودان - تركيا – إيران – إسرائيل – الصين – الهند – باكستان – كوريا الجنوبية.

تغطية واسعة من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية

ورصدت الهيئة، عن مواقع عالمية إخبارية أخرى متنوعة، بما في ذلك وكالات الأنباء الكبرى كوكالة «رويترز» ووكالة الأنباء الفرنسية، ووكالات الأنباء الروسية والصينية والإيطالية، إلى جانب مواقع القنوات والشبكات الكبرى مثل «بي بي سي» و«الحرة» و«روسيا اليوم» و«يورو نيوز» وغيرها، وكان الاتجاه العام فيما نشر إيجابياً وموضوعياً في تناوله.

وقال «رشوان» إنه لوحظ على التناول الإعلامي الدولي أن مؤتمر رئيس الوزراء حظي بتغطية واسعة من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية، ومن حيث النطاق الجغرافي جرى رصد مواد إعلامية نشرت في وسائل إعلام في قارات العالم في كل من أمريكا وآسيا وأوروبا وإفريقيا، أما من حيث تنوع وسائل الإعلام، فقد امتد الاهتمام بهذا الحدث إلى عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء إلى محطات التليفزيون والمواقع الإلكترونية والصحف والمواقع الإخبارية وغيرها، كما استخدمت وسائل الإعلام مجموعة متنوعة من الأشكال الصحفية والإعلامية لتناول الحدث بدءاً من الأخبار ضمن نشرات الأخبار العادية، وتقارير تليفزيونية وتقارير صحفية وغيرها.

وأبرز الإعلام الدولي النقاط التالية نقلا عن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر:

العالم يمر بأسوأ أزمة اقتصادية

- الأزمة الاقتصادية الراهنة هي أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، وهي فترة ليست بالقصيرة، ولم يشهد العالم مثيلها منذ ذلك الوقت، وقدرت خسائر الأزمة الراهنة على مستوى العالم كله بنحو 12 تريليون دولار في الناتج الإجمالي العالمي.

- إشارة رئيس الوزراء إلى أن جميع المؤشرات بدأت تخفض توقعات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، بعد أن سرى التفاؤل بين الأوساط الاقتصادية بعد انتهاء أزمة كورونا، وبدأت التوقعات بتخفيض معدلات النمو مرة ثانية، وأصبح المعدل المتوقع 3.6% للنمو العالمي، بعد أن كان 4.4%.

- أوضح «مدبولي» أن حجم الدين العام على مستوى العالم شهد تفاقما واضحا بسبب الأزمة الراهنة، مشيرا إلى زيادته على مستوى العالم بنسبة 351%، حتى وصل حجم المديونية على الحكومات على مستوى العالم إلى 303 تريليونات دولار.

- أوضح رئيس الوزراء أن حجم التضخم العالمي وصل الآن إلى 9%، وهناك دول متقدمة تتمتع باقتصاد مستقر لم يكن التضخم بها يبلغ 1% أو 2%، لكن الآن نرى معدل التضخم يصل بها إلى 9%، مبيناً أن مصر في الفئة الواقعة ما بين 6 إلى 10 %، كما أن هناك دولا تجاوزت نسبة التضخم بها 25%، بل وصل إلى 50% و60% في دول أخرى.

- أكد «مدبولي» أن مصر كانت تستورد 42% من احتياجاتنا من الحبوب من دولتي، روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذين البلدين، وكل ذلك سيكون له تداعياته الكبيرة، ولكننا تحركنا على الفور وبدأنا في توفير أسواق بديلة للقمح، وكذلك أسواق بديلة للسياحة، ولم نستسلم لتلك التداعيات التي فرضتها الأزمة، وسعينا خلال أسابيع لأن نعوض هذه التداعيات التي حدثت.

- أوضح رئيس الوزراء أنه حدث نتيجة هذه الأزمة خروج لرؤوس الأموال الساخنة، واستثمارات كانت موجودة ونتحرك لتعويض خروج هذه الأموال.

- أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستتحرك وفق خطة تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار، كل سنة، لمدة 4 سنوات، بإجمالي 40 مليار دولار، تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص، وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الـ4 المقبلة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، من أجل تأدية دور كبير في الاقتصاد المصري، وأخيراً البعد الاجتماعي وكيفية الاستمرار في حماية محدودي الدخل .

لقاءات صحفية عالمية للمراسلين الأجانب والوزراء ومسؤولي الحكومة

وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وللبناء على النتائج الإيجابية لهذا المؤتمر، فإن الهيئة العامة للاستعلامات تعتزم المضي قدما في تنظيم لقاءات صحفية عالمية للمراسلين الأجانب مع المراسلين والوزراء والمسؤولين عن الشؤون الاقتصادية والجوانب الأخرى في مجالات التنمية الشاملة والقضايا المجتمعية وموضوعات المناخ، إضافة إلى الإجراءات السياسية الإيجابية التى وجه بها الرئيس السيسي، مؤخراً.