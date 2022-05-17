عاجل.. السويد وفنلندا تقدمان طلب الانضمام للناتو غدا

تعتزم كل من السويد وفنلندا، تقديم طلب الانضمام للناتو غدا الأربعاء، وفقا لما نقلت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

أعلنت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، أنها ستتقدم بطلب الانضمام إلى الناتو غدا مع فنلندا، قائلة: «نتطلع للعمل مع تركيا كعضو في الناتو».

فيما قال رئيس فنلندا، ساولي نينيستيو: «فوجئت بهدوء بوتين حين بحثت معه مسألة عضوية الناتو».

أزمة عالمية جديدة

ومن المتوقع أن يفجر طلب السويد وفنلندا، الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أزمة عالمية جديدة على غرار الأزمة الأوكرانية.

من بينها، أعلنت روسيا عزمها حشد قواتها العسكرية على حدود فنلندا، فيما أعلنت تركيا رفضها انضمام السويد وفنلندا للناتو.

من جانبه، أعرب حلف شمال الأطلسي «الناتو»، عن ترحيبه بانضمام السويد وفنلندا للحلف، كما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للدولتين.